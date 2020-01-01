الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية

رام الله / سما /

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الخميس، التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2020.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم، ونائب رئيس الديوان إيمان فرج، بحضور مستشار الرئيس القانوني علي مهنا.

وأطلع تيم الرئيس، على أبرز النتائج التي خلص اليها التقرير السنوي للعام 2020، والذي يشير إلى أنه تم التدقيق في عمل المؤسسات العامة وحسن إدارة المال العام، حيث بلغ مجموع التقارير المدققة 115 تقريرا، متخطين الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا على عمل الديوان.

وأشار تيم إلى أن الديوان قام بتنفيذ الطلبات التي وردت إليه من قبل الرئيس، ومن قبل الحكومة، والمؤسسات الرسمية، وإعداد التقارير الخاصة بها حسب الأصول، إضافة إلى استقبال ومعالجة الشكاوى الواردة للديوان.

من جانبه، أشار الرئيس إلى الدور الهام الذي يقوم به الديوان لمتابعة أعمال المؤسسات العامة وإدارة المال العام والنزاهة والشفافية بما يخدم المواطن الفلسطيني.

وأكد على دعمه الكامل لعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وحرصه على استقلاليته، وضرورة احترام تقاريره وتوصياته.