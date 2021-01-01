الاحتلال يُجرف أكبر مقبرة كنعانية جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

جرف الاحتلال اليوم الخميس، أكبر مقبرة كنعانية في فلسطين، تقع في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وذكر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أنه بناء على تقارير إسرائيلية فإن الاليات الاحتلالية جرفت المقبرة أثناء أعمال توسيع الشارع الالتفافي رقم ٦٠ الواصل ما بين القدس والخليل، والتي تقع على مساحة (٤) دونمات في منطقة "خلة عين العصافير" جنوب بلدة الخضر.

وأكد بريجية على أن ذلك يعد اعتداء سافر على الآثار الفلسطينية حسب القانون الدولي ويندرج ضمن جرائم الحرب بحق الشعب والتاريخ الفلسطيني.