تفاصيل لقاء المالكي بالمفوض العام لـ"أونروا"

رام الله / سما /

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني، في مقر الوزارة برام الله.

وبحثا الجهود المبذولة لتأمين الدعم اللازم للوكالة، في مواجهة المحاولات الرامية الى تقويض عملها، وحرمان ملايين اللاجئين من الحماية والإغاثة التي تقدمها.

وقال المالكي، إن الهجوم على "الأونروا" هو هجوم على اللاجئين وحقوقهم، مؤكدًا أهمية الاجتماعات الدورية في التعاون والتنسيق لغاية تنفيذ تفويض الوكالة وخدمة أبناء شعبنا اللاجئين في الوطن وكافة مناطق عمليات الوكالة.

وشدد على أهمية الخدمات التعليمية التي تقدمها الوكالة ودورها في بناء جيل واع وفاعل قادر على خدمة القضية، مشيرًا إلى ضرورة تغطية العجز في موازنة الوكالة ومفصلية التبرعات التي تقدمها الدول طوعًا في استمرار عمل الوكالة وخدماتها في التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية وغيرها.

بدوره، أطلع لازاريني المالكي على جهوده في تطوير عمل المنظمة الأممية، والاجتماعات واللقاءات الدولية لتوضيح دورها، بالاضافة إلى الاجتماعات التحضيرية والمؤتمر الدولي الجاري الإعداد له، وتوجهات "الأونروا" في هذا الصدد، مشددًا على ضرورة التعاون لتحقيق رؤية وأهداف المؤتمر الدولي، من مجتمع المانحين.

وحضر الاجتماع: السفير عمار حجازي مساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف، والسفير عمر عوض الله، والملحق الدبلوماسي ياسمين خميس، ومسؤول الإعلام في الوكالة كاظم أبو خلف.