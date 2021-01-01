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بالتزامن مع العدوان على غزة.. شاهد: مليشيات مستوطنين وجنود الاحتلال قتلوا 4 فلسطينيين

الخميس 15 يوليو 2021 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالتزامن مع العدوان على غزة.. شاهد: مليشيات مستوطنين وجنود الاحتلال قتلوا 4 فلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، عن أن ميليشيا منظمة تضم مستوطنين وجنودا قتلت أربعة مواطنين في التصعيد الأخير قبل نحو شهرين.

وذكر موقع "سيحا-ميكوميت" العبري أنه حصل على فيديوهات وشهادات كشفت أنه في يوم الجمعة 14 أيار بعد بدء العدوان على قطاع غزة اقتحم مستوطنون وجنود في وقت متزامن اربع قرى فلسطينية، وعملوا معا كوحدات عسكرية مندمجة، وقتل في هذه الاقتحامات أربعة فلسطينيين هم: الشهيد اسماعيل جمال الطوباس من قرية الريحية جنوب الخليل، والشهيد نضال الصفدي من عوريف والشهيد حسام وائل عصايرة من عصيرة القبلية في محافظة نابلس، والشهيد عوض أحمد حرب من قرية اسكاكا بمحافظة سلفيت.

وفي قرية بورين في محافظة نابلس أصيب سبعة مواطنين بالرصاص في اقتحام مشابه شارك فيه مستوطنون وجنود.

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