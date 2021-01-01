20 قتيلا على الأقل وعشرات المفقودين جراء فيضانات عارمة غرب ألمانيا

برلين /سما/

قتل 20 شخصا على الأقل، اليوم الخميس، وفقد العشرات جراء أمطار غزيرة وفيضانات اجتاحت غرب ألمانيا.

وعمّت الفوضى مناطق في ولايات الراينلاند بفالس وشمال الراين فيستفاليا، بعد أن جرفت الفيضانات منازل عدة.

وبحسب مصادر إعلام ألمانية، فإن 7 أشخاص قتلوا وتم العثور عليهم في عدة أماكن داخل ولاية شمال الراين فيستفاليا.

وقالت القناة الألمانية الأولى، إن 30 شخصا فقدت آثارهم في منطقة أيفل التابعة لمقاطعة الراينلاند بفالس، إثر انهيار 6 أبنية جراء السيول، مضيفة أن 25 بناية أخرى تواجه خطر الانهيار.

وأشارت إلى أن الوضع خطير أيضا في منطقة بيتبورغ بلوم بسبب الفيضانات، وأن الفرق تواصل العمل لإنقاذ العالقين في منازلهم.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع مستوى مياه الأنهار واقتلعت الأشجار وأغرقت الطرق والمنازل بالمياه، فيما يحاول رجال الإنقاذ إجلاء المنكوبين الذين لجأوا إلى أسطح منازلهم، لكن طرقا عدة أغلقت ما يعقد سير العمليات.