صور.. الجهاد الإسلامي بغزة تختتم مخيماتها الصيفية "سيف القدس"

غزة / سما /

اختتمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مخيماتها الصيفية "سيف القدس-اقترب الوعد"، في احتفالات حاشدة بمحافظات قطاع غزة.

وأشاد مجدي تنيرة، مسؤول اللجنة التنظيمية للحركة في قطاع غزة بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل المشرفين على المخيمات، والتي كان لها الدور الأبرز في إنجاح هذه المخيمات.

وتخلل الاحتفالات العديد من الفقرات الرياضية وعرض لتدريبات (الفتوة) قدمه طلبة المخيمات الصيفية.

وبحسب تنيرة، فقد أنجزت التدريبات والعروض الهدف المنشود للمخيمات، وهو إعداد جيل إسلامي وطني يحمل هم القضية وقادر عن الدفاع عن أرضه وشعبه ومتشبث بهويته وتراثه.

وأقيمت المخيمات في كل محافظات قطاع غزة على مدى ثلاثة أسابيع موزعة، بهدف ترسيخ حضور القضية الفلسطينية في عقول وقلوب وأذهان الفتية الفلسطينيين.

وأطلق على المخيمات اسم سيف القدس تيمناً بإنجازات المعركة الأخيرة التي خاضتها المقاومة، واعتبرت محطة مهمة في تاريخ الصراع.