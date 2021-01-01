الكيلة تبحث مع مسؤولة إيطالية تعزيز سبل التعاون في المجال الصحي

رام الله / سما /

التقت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء يوم الخميس، نائب وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيرينا، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي، والمشاريع القائمة بدعم من الحكومة الإيطالية، ومنها مستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول ومستشفى دورا الحكومي.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي جرى بحضور القنصل الإيطالي العام في القدس جوسيبي فيديلي، الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا وخطة التطعيم الوطنية.

وأشادت الكيلة بالدعم الإيطالي الكبير والتاريخي لفلسطين، في شتى المجالات، وخاصة الصحية.

ومن جانبها، أكدت سيرينا على تعزيز الدعم للقطاع الصحي في فلسطين، والتعاون في مجال تدريب الطلبة وتطوير القدرات والخبرات.