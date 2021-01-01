"بكدار" يُنهي بناء وتشطيب المجمع الصحي غرب رام الله

رام الله / سما /

أعلن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، في بيان صحفي مساء الخميس، عن انتهاء أعمال بناء وتشطيب المجمّع الصحي في قرية صفا غرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأشار البيان، إلى أن المجمّع يمثّل مشروعًا استراتيجيًا للقرية، نظرًا لارتفاع عدد سكانها، وافتقادها لمرافق صحية تشمل تخصصات متعددة".

وأوضح أن أن "بكدار" أدار عمليات المشروع وأشرف عليه، حيث بلغت قيمته الإجمالية قرابة 192 ألف دولار أمريكي، بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا "باديا"، ومن خلال البنك الإسلامي للتنمية.

ونوه إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 270م2، ويتكون المبنى من طابقين يضمان مختبرًا صحيًا وغرفة طوارئ وقاعة انتظار، بالإضافة لعيادة نسائية وأخرى للأطفال، وغرفة للأشعة ومرافق خدماتية أخرى. وسيساهم المشروع في تحسين الوضع الصحي في البلدة، وتوفير العلاج للمواطنين وتشغيل الكوادر الطبية.