  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"بكدار" يُنهي بناء وتشطيب المجمع الصحي غرب رام الله

الخميس 15 يوليو 2021 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بكدار" يُنهي بناء وتشطيب المجمع الصحي غرب رام الله



رام الله / سما /

أعلن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، في بيان صحفي مساء الخميس، عن انتهاء أعمال بناء وتشطيب المجمّع الصحي في قرية صفا غرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأشار البيان، إلى أن المجمّع يمثّل مشروعًا استراتيجيًا للقرية، نظرًا لارتفاع عدد سكانها، وافتقادها لمرافق صحية تشمل تخصصات متعددة".

وأوضح أن أن "بكدار" أدار عمليات المشروع وأشرف عليه، حيث بلغت قيمته الإجمالية قرابة 192 ألف دولار أمريكي، بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا "باديا"، ومن خلال البنك الإسلامي للتنمية.

ونوه إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 270م2، ويتكون المبنى من طابقين يضمان مختبرًا صحيًا وغرفة طوارئ وقاعة انتظار، بالإضافة لعيادة نسائية وأخرى للأطفال، وغرفة للأشعة ومرافق خدماتية أخرى. وسيساهم المشروع في تحسين الوضع الصحي في البلدة، وتوفير العلاج للمواطنين وتشغيل الكوادر الطبية.

#بكدار #رام الله #وزارة الصحة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة:خطة أمريكية إسرائيلية لدعم السلطة الفلسطينية ..وهذا هو "الأهم والأخطر" في نظر الأمريكيين

قطر تعلن عن دعمها لـ"اثيوبيا" في قضية سد النهضة مع مصر

رفض إسرائيلي لوثيقة مطالب السلطة الفلسطينية للإدارة الأمريكية

صحيفة عبرية.. السد الإثيوبي يقرع طبول الحرب.. وإسرائيل: “لا ناقة لنا فيها ولا بعير”

لأول مرة.. وفد إيراني يزور إسرائيل الأسبوع المقبل لـ”التضامن معها

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأمير علي نائباً لملك الاردن

الأخبار الرئيسية

قناة اسرائيلية تكشف عن مقترح متوقع تنفيذه لتمرير الأموال القطرية إلى غزة قبل عيد الاضحى

الرجوب يكشف: دولتان أوروبيتان تسعيان لطرح مبادرة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيس

صحيفة: أبومازن يعتزم اعلان حكومة فلسطينية جديدة برئاسة الدكتور زياد أبو عمر

غانتس

غانتس لنتنياهو: الأمن الإسرائيلي ليس موضوعاً للخصام السياسي و”العمل بصمت يفوق الأقوال”

سد النهضة

صحيفة عبرية.. السد الإثيوبي يقرع طبول الحرب.. وإسرائيل: “لا ناقة لنا فيها ولا بعير”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية