هدم خزان مياه في فروش بيت دجن

نابلس / سما /

هدمت قوات الاحتلال امس الخميس، خزان مياه في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وقال عازم حج محمد رئيس المجلس القروي ، أن جرافات الاحتلال هدمت خزانا معدنيا للمياه يتبع للمجلس بسعة 500 كوب.

وأوضح أن أضرارا لحقت بمربي الثروة الحيوانية نتيجة هدم الخزان الذي كان مملوءا بالمياه، حيث تدفقت المياه منه إلى الأراضي المحيطة.

وندد حج محمد بهدم هذا الخزان والذي يأتي استمرار لسياسة الاحتلال الهادفة للتنكيل بالمزارعين في الاغوار وترحيلهم لإفراغ الأرض من سكانها.

وأكد أن هدم الخزان ستكون له آثار سلبية على الزراعة في القرية، في ظل شح المياه وسيطرة الاحتلال على مصادر المياه.