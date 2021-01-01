هرتسوغ يتفقد الأوضاع في مدينة اللد بعد أحداث ومواجهات مايو

القدس المحتلة / سما /

أجرى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أول زيارة له منذ تولي منصبه برفقة زوجته إلى مدينة اللد اليوم الخميس.



وبحسب القناة 7 العبرية، خلال الزيارة التقى الرئيس وزوجته مع رئيس البلدية يائير ريفيفو، ثم زاروا مركزا للتوراة والشؤون الاجتماعية، والمدرسة العربية للعلوم والهندسة.



خلال الزيارة ، قال هرتسوغ: "اللد دولة إسرائيل ودولة إسرائيل هي اللد، إذا لم ننجح في العيش معًا في اللد فلن ننجح في العيش معًا في كل البلاد، هذا ليس مصير هذه شراكة مصير، وإذا كان هناك تعايش في اللد، فسيكون هناك تعايش في إسرائيل، وإذا كانت هناك أعمال شغب مروعة في اللد فستحدث أعمال شغب مروعة في دولة إسرائيل ".



وأضاف: "ما رأيته في اللد هو حب كبير وألم حزين، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لتحييد هذا الألم وإعادة الحياة إلى مسارها الصحيح بالحب والأخوة وحسن الجوار".



وتابع: "لدينا حقًا رغبة في الاستمرار في العيش معًا وشراكة المصير، وعلينا أن نحترم حقيقة أن اللد هي مدينة وشعب في قلب دولة إسرائيل".