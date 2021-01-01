بينت يلتقي عائلة الضابط هدار غولدين

القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الخميس، بوالدي الضابط الإسرائيلي المفقود في قطاع غزة هدار غولدين.



وأوضح موقع "والا" أن الاجتماع جاء كجزء من اجتماعات التحديثات الدورية التي سيعقدها بينيت مع أسر الجنود الأسرى والمفقودين.



وقال بينت لوالدي هدار إنه سيكون على اتصال دائم بهما وأن بابه مفتوح أمامهما.



وكان والد هدار سيمحا غولدين انتقد أمس عدم اهتمام القيادة الإسرائيلية باستعادة ابنه، وطالب بينت بعدم تكرار أخطاء الماضي، خلال حفل تأبين لابنه في مقبرة كفار سابا العسكرية.