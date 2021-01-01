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إنشاء منظمة للمثليين داخل وحدة الاستخبارات 8200 بالجيش الاسرائيلي

الخميس 15 يوليو 2021 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنشاء منظمة للمثليين داخل وحدة الاستخبارات 8200 بالجيش الاسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

عارضت منظمة بتسيلم الإسرائيلية في رسالة إلى رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي إنشاء منظمة للمثليين داخل وحدة سلاح الاستخبارات الإسرائيلي 8200.
 
وكشفت منظمة تسمي LGBT عن أنشطة للترويج لمثليي الجنس والمتحولين جنسيًا في الوحدة المرموقة 8200 في سلاح المخابرات الإسرائيلي، على عكس توجيه رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي بعدم الانخراط في قضايا مثيرة للجدل في الجيش الإسرائيلي.
 
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني وزعها منتدى 8200 LGBT، خاطب المنتدى جنود الوحدة كما جاء في البريد الإلكتروني العسكري: "هل قضية مجتمع الميم تهمك؟ بالنسبة لك، الوحدة 8200 يمكن أن تقود قضية المثليين في الجيش الإسرائيلي.
 
وذكرت "بتسليم" كوخافي بما قاله في بداية تسلمه منصبه: "الجيش الإسرائيلي هو فوق كل شيء خلاف وقادته وجنوده لا يتخذون موقفا سياسيا أو يعبرون عن وجهات نظر حول قضايا اجتماعية مثيرة للجدل، وسيتخذ الجيش الإسرائيلي مواقف تعزز هذه المواقف وتحميها من الانفصالية والقطاعات والانحياز السياسي".
 
وبحسب "بتسيلم" ، فإن "الوحدة 8200 هي إحدى الوحدات الرئيسية للجيش وتخدم جنودًا من جميع الفئات العرقية وجميع سكان إسرائيل".

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