تفاصيل حول عملية التسريب في سلوان.. المتهم باع ما لا يملك للمستوطنين (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

استولى مستوطنون ظهر اليوم الخميس على قطعة أرض وغرفتين سكنيتين في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بالتزامن مع انتشار لقوات الاحتلال في الحي واندلاع مناوشات بينهم وبين الأهالي.

وقال مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام: “استولى المستوطنون على قطعة أرض في حي وادي حلوة تبلغ مساحتها حوالي 250 متراً مربعاً وتحتوي على غرفتين سكنيتين، بالتزامن مع اقتحام نفذته قوات الاحتلال". مستدركا: "لكن هذه عملية تسريب من مالك الأرض”.





وأضاف صيام: “هناك أيضاً عملية تسريب لشقة سكنية على بُعد مسافة قليلة من قطعة الأرض، لكن لم يتم الاستيلاء عليها في هذه اللحظات وصدر بحقها قرار إخلاء”.

وأكد صيام أن من قام بعملية التسريب هو شخص متوفى، وتابع: “صاحب عملية التسريب هو فؤاد صيام وتوفي قبل شهرين، ولم يكن وحده في هذه العملية بل اشترك معه نفس الذين قاموا بعملية التسريب السابقة لمنزل وليد عطعوط”.

وحول مجريات ما حدث قال أحد أفراد العائلة نسيم صيام، إن “عمي فؤاد صيام قام بتسريب أملاك ليست باسمه، ونحن عرفنا الخبر بعد أن توجه قريب زوجة عمي للمحامية ليحصل على الوصية، وإذ بها تخبره بأن المستوطنين قاموا بشراء الأرض والمنزل من فؤاد صيام وتبقى للعائلة مبلغ 280 ألف شاقل”.

وتابع: “عندما علِم المستوطنون أننا عرفنا بالتسريب استغلوا هذه الفرصة ودخلوا قبل قليل إلى الأرض، وأغلقوا الأبواب واعتدوا علينا برش الغاز، على الرغم من أنهم لا يملكون أمراً من المحكمة بدخول الأرض، وجاءت شرطة الاحتلال وبدأت بحمايتهم”.

وحول تفاصيل لمن تعود ملكية الأرض والمنزل، قال: “فؤاد صيام باع أملاكا ليست له، المنزل باسم والدي ووالدتي ونحن نمتلك أوراقا تثبت ذلك، أما الأرض فهي مشاع لأحمد عطالله وله 8 ورثة، وفؤاد مجرد شخص منهم ونحن لا نمتلك حصر إرث أو أي ورقة تخول فؤاد بالبيع”.