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الحريري :قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة و"الله يعين البلد" (فيديو)

الخميس 15 يوليو 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحريري :قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة و"الله يعين البلد" (فيديو)



بيروت/سما/

قدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اعتذاره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون عن تشكيل الحكومة.

وقال الحريري عقب لقاء مع عون استمر مدة 20 دقيقة في القصر الجمهوري في بعبدا، "أجريت مشاورات مع الرئيس عون حول التشكيلة الحكومية، والواضح أننا لن نتفق مع رئيس الجمهورية وقدمت اعتذاري عن تأليف الحكومة".

وأضاف الحريري: "قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد".

وقال الحريري، بعد اجتماعه بالرئيس اللبناني في قصر بعبدا: "خلال كلامي مع الرئيس، كانت هناك تعديلات طلبها، اعتبرتها أنا تغييرات جوهرية في التشكيلة".

وأضاف: "وأيضا تناقشنا بالأمور التي لها دخل بالثقة، وتسمية الآخرين والمسيحيين، وغيرهم. واضح أن الموقف لم يتغير، وواضح أننا لن نتفق مع فخامة الرئيس".

وأكد الحريري: "طرحت على الرئيس اللبناني أن يحظى بوقت أطول للتفكير، لكنه قال إننا لن نستطيع التوافق، لذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة".

واختتم حديثه المقتضب أمام الإعلاميين بجملة "والله يعين البلد"، مؤكدا بعدها أن الحديث سيكون بشكل مطول لاحقا حول الموضوع. 

وكان الحريري، قد تقدم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا، الأربعاء، وقال إنه ينتظر جوابا من الرئيس اللبناني بحلول اليوم الخميس.

وأضاف الحريري، الأربعاء: "قدمت للرئيس عون حكومة من 24 وزيرا من الاختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالنسبة لي هذه الحكومة قادرة على أن تقوم بالبلد وتبدأ بالعمل على وقف الانهيار".


وفي وقت سابق الخميس، تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، رسالة مشتركة من وزيري خارجية الولايات المتحدة وفرنسا، بشأن الوضع اللبناني، الخميس، وذلك قبيل رده على التشكيلة الوزارية التي قدمها له رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وأكد ميشال عون أن محتوى الرسالة هو "اهتمام واشنطن وباريس بالوضع اللبناني، وبضرورة تشكيل حكومة جديدة".

#سعد الحريري #لبنان

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