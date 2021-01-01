  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صحيفة عبرية: أردوغان عرض على "إسرائيل" الوساطة بينها وبين حماس..

الخميس 15 يوليو 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: أردوغان عرض على "إسرائيل" الوساطة بينها وبين حماس..



القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عرض على "إسرائيل"، العمل كوسيط بينها وبين حركة حماس في بعض القضايا عالقة.

وبحسب ادعاءات الصحيفة العبرية فإن أردوغان أرسل، مؤخرًا رسائل إلى تل أبيب مفادها أن تركيا مهتمة بإعادة العلاقات معها ويعرض عليها العمل كوسيط بينها وبين حركة حماس، لاسيما قضية الجنود الأسرى في قطاع غزة.

وأفادت بأن "هذه الرسائل نقلها السفير التركي لدى الولايات المتحدة مراد مرجان، الذي يعتبر من أقرب الأشخاص إلى أردوغان".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين مؤخرًا، قولهم، إن "إسرائيل لن تطبع علاقاتها مع تركيا ولن تعيد سفيرًا إلى أنقرة طالما أن الأخيرة لا تقطع الطريق على أنشطة الذراع العسكري لحماس في اسطنبول".

#اسرائيل #تركيا #رجب طيب اردوغان #حركة حماس #صفقة تبادل الأسرى #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة:خطة أمريكية إسرائيلية لدعم السلطة الفلسطينية ..وهذا هو "الأهم والأخطر" في نظر الأمريكيين

قناة اسرائيلية تكشف عن حادث جوي خطير خلال عملية "حارس الأسوار" الأخيرة على غزة

قطر تعلن عن دعمها لـ"اثيوبيا" في قضية سد النهضة مع مصر

اسرائيل تقرر فتح معبر كرم أبو سالم الجمعة المقبل استثنائياً لإدخال هذه السلع

الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله.. ويعلن عن اهداف عسكرية

الإعلام الإسرائيلي يكشف عن عدد ومدى الصورايخ لدى حزب الله

الأخبار الرئيسية

سد النهضة

صحيفة عبرية.. السد الإثيوبي يقرع طبول الحرب.. وإسرائيل: “لا ناقة لنا فيها ولا بعير”

رئيس الوزراء: القيادة مصرة على اجراء الانتخابات.. وسيتم تحديد موعد جديد لإجراؤها في هذه الحالة

قطر تعلن عن دعمها لـ"اثيوبيا" في قضية سد النهضة مع مصر

وزيرة الصحة : لا وفيات و95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و90 حالة تعافٍ

مصادر: حسين الشيخ بعث برسالة الى حكومة بينت وهذا ما جاء فيها ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية