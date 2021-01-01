صحيفة عبرية: أردوغان عرض على "إسرائيل" الوساطة بينها وبين حماس..

القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عرض على "إسرائيل"، العمل كوسيط بينها وبين حركة حماس في بعض القضايا عالقة.

وبحسب ادعاءات الصحيفة العبرية فإن أردوغان أرسل، مؤخرًا رسائل إلى تل أبيب مفادها أن تركيا مهتمة بإعادة العلاقات معها ويعرض عليها العمل كوسيط بينها وبين حركة حماس، لاسيما قضية الجنود الأسرى في قطاع غزة.

وأفادت بأن "هذه الرسائل نقلها السفير التركي لدى الولايات المتحدة مراد مرجان، الذي يعتبر من أقرب الأشخاص إلى أردوغان".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين مؤخرًا، قولهم، إن "إسرائيل لن تطبع علاقاتها مع تركيا ولن تعيد سفيرًا إلى أنقرة طالما أن الأخيرة لا تقطع الطريق على أنشطة الذراع العسكري لحماس في اسطنبول".