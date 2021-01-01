أحمد عز : "عيب يقولها محمد رمضان في وجود عادل إمام ويحيى الفخراني"

وكالات / سما /

علق الفنان المصري، أحمد عز، لأول مرة، على إطلاق نظيره محمد رمضان على نفسه لقب "نمبر وان".

واعتبر أحمد عز، في تصريحات تليفزيونية مع قناة "mbc"مصر، هذا "عيبا"، معقبا أنه يقرأ في الصحافة منذ أن كان يشاهد أفلام ومسلسلات الأبيض والأسود، ولم يجد منذ ذلك الحين من كان يطلق على نفسه لقبا.

وقال: "عمري ما رأيت حد بيقول على نفسه (نمبر وان)، مع أني عاشرت جيل أحمد زكي، ومحمود عبد العزيز، وعملت مع نور الشريف، الله يرحمهم. عيب إني أقول أنا نمبر وان في وجود عادل إمام، ويحيى الفخراني، وفي كمان نجوم زي كريم عبد العزيز، أحمد السقا، أحمد حلمي، محمد هنيدي".

وروى موقفا حدث مع نور الشريف، عندما عمل معه في فيلم "مسجون ترانزيت"، بعدما رفض أن يتم وضع اسمه قبل اسم نور الشريف، مبينا أن الأخير أصر على أن يكون اسمه بعده لأنه كان يعلم بظروف الصناعة ومتطلبات السوق المتغيرة.