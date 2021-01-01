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ميجان ماركل تنتج مسلسل رسوم متحركة لـ"نتفليكس"

الخميس 15 يوليو 2021 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميجان ماركل تنتج مسلسل رسوم متحركة لـ"نتفليكس"



وكالات / سما /

تنتج ميغن ماركل لصالح “نتفليكس” مسلسل رسوم متحركة تهدف إلى تشجيع الفتيات على التحرر، مستوحاة من الشخصيات النسائية التي طبعت التاريخ، على ما أعلنت الأربعاء المؤسسة التي تديرها مع الأمير هاري.


وقالت دوقة ساسكس التي رزقت طفلة في حزيران/يونيو الفائت إن بطلة المسلسل بيرل “تسعى ككثيرات من الفتيات في سنها إلى اكتشاف نفسها وتجهد في الوقت نفسه لمواجهة تحديات الحياة اليومية”.


واستوحيت البطلة من عدد من النساء التاريخيات، وتتعلم تدريجياً اكتشاف نقاط قوتها والتحرر.


ولم تعلن المؤسسة عن موعد إطلاق المسلسل الذي يمكن أن يسمى “بيرل”.


وسيكون المخرج ديفيد فورنيش زوج المغني إلتون جون هو أحد المنتجين المشاركين.


ويدير هاري وميغن اللذان تخليا عن مسؤولياتهما في العائلة المالكة البريطانية واستقرا في كاليفورنيا مؤسسة “آرتشويل” الخيرية، وهي أيضاً مؤسسة للإنتاج المرئي والمسموع وقعت عقدين مربحين مع منصتي “نتفليكس” و”سبوتيفاي”.

#نتفليكس #مسلسل #ميجان ماركل #رسوم متحركة #سبوتيفاي

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