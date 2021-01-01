لأول مرة.. وفد إيراني يزور إسرائيل الأسبوع المقبل لـ”التضامن معها

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست”، يوم الخميس، أن مجموعة من ثمانية إيرانيين مغتربين معارضين سيزورون إسرائيل الأسبوع المقبل، في زيارة تعتبر الأولى من نوعها، مع مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لإظهار “التضامن” مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن البعثة الإيرانية، التي نظمها معهد أصوات الحرية “iVOL” (وهو معهد سياسي مكرس لتشجيع الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية في إيران)، تضم ثمانية مغتربين إيرانيين وأربعة مسؤولين سابقين، وتهدف إلى إظهار أن المغتربين “يدعمون الإسرائيليين في ضوء الهجمات الأخيرة التي شنتها حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة بدعم من إيران”.حسب الصحيفة

وسيجتمع الوفد بممثلين عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، وسيزورون وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي، للاجتماع مع خبراء أمنيين. بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الوفد، والذي تعد أول زيارة لمعظم أعضائه إلى إسرائيل، يخططون لزيارة المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وكذلك الحدود الشمالية لإسرائيل.