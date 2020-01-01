فيسبوك تدفع مليار دولار لمبدعي المحتوى حتى عام 2022

وكالات / سما /

تخطط "فيسبوك" لدفع مليار دولار لمنشئي المحتوى على مدار العام ونصف العام المقبلين كجزء من محاولة لجذب صانعي المحتوى إلى خدماته العديدة.

وسيتم منح الأموال لمنشئي المحتوى الذين يستخدمون منتجات "فيسبوك" بطرق مختلفة، حيث يمكن لمنشئي المحتوى الحصول على مكافأة نقدية لعرض الإعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم أو على "إنستغرام"، كما يمكن للمبدعين الحصول على أموال مقابل تمكين الإعلانات على مقاطع فيديو IGTV الخاصة بهم، أو تلقي المكافآة في البث المباشر، أو إنشاء مقاطع فيديو شائعة على Reels.

والأموال متاحة للمبدعين على أساس دعوة فقط في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن خيارات جديدة لكسب المال لاحقا. وأشارت شركة "فيسبوك" إلى أنها ستوسع الإتاحة لمزيد من المبدعين في وقت لاحق من العام.

وسيكون لبرامج المكافآت مركز مخصص داخل تطبيق "إنستغرام" في وقت لاحق من هذا الصيف وفي تطبيق "فيسبوك" في وقت لاحق من خريف هذا العام.

وتهدف المبادرة إلى "جعل فيسبوك أفضل المنصات لملايين المبدعين لكسب لقمة العيش"، كما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك". وسيتم صرف الأموال بحلول نهاية عام 2022.

وتعد هذه خطوة جريئة من "فيسبوك" بعد سنوات من قيام الشركات الأخرى ببناء مواقع أكثر إقناعا لمنشئي المحتوى لبناء نظام أساسي وعمل تجاري.

وفي الآونة الأخيرة، عرضت تطبيقات مثل "تيك توك" و"سناب شات" أن تدفع للمبدعين مباشرة مقابل نشر مقاطع فيديو ناجحة على نظامهم الأساسي.

ويشار إلى أن "فيسبوك" تقدم بالفعل بعض الطرق للمبدعين للحصول على أموال، لكن الخيارات تختلف عبر الخدمات. وبعض الميزات، مثل Reels ، قد لا تدفع للمبدعين على الإطلاق.