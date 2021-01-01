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تعرف على هدافي الدرجتين الممتازة والأولى

الخميس 15 يوليو 2021 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على هدافي الدرجتين الممتازة والأولى



غزة / سما /

انتهت منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوريي الدرجتين الممتازة والأولى, دون حدوث تغييرات كبيرة في صراع الهدافين.

ويحتل خالد النبريص نجم اتحاد خانيونس صدارة هدافي الدرجة الممتازة برصيد 13 هدفا, بفارق 3 أهداف أمام علاء عطية لاعب اتحاد الشجاعية.

ويحتل يسار الصباحين (خدمات رفح) المركز الثالث بـ8 أهداف, ثم حازم شكشك (الصداقة) رابعا بـ7 أهداف, بالتساوي مع محمد الجرمي (خدمات رفح), ويأتي خلفهما الثنائي عبد الرحمن وشاح (بيت حانون الرياضي) ومحمد عبيد (شباب جباليا) بـ6 أهداف لكل واحد منهما.

أما في الدرجة الأولى, فيحتل يوسف داوود لاعب خدمات النصيرات صدارة ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف, بالتساوي مع بلال مقبل (بيت حانون الأهلي).

ويتواجد إبراهيم وشاح (خدمات البريج) ثالثا بـ7 أهداف, بالتساوي مع حاتم نصار (الأهلي), في حين يحتل أحمد العمواسي (خدمات خانيونس) المركز الخامس بـ6 أهداف, بفارق هدف أمام الثلاثي بهاء الدعالسة (خدمات البريج) ومحمد السطري (بيت حانون الأهلي) ومحمد جودة (الأقصى).

#دوري الأولى #دوري الممتازة #هداف #غزة #خالد النبريص

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