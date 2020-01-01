  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري في حمصة الفوقا

الخميس 15 يوليو 2021 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حملت وزارة الخارجية والمغتربين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التهجير القسري، وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية التي هدمت 8 مرات متتالية.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن ما يجري هو عمليات تطهير عرقي وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، معربة عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة هدم خربة حمصة الفوقا في الأغوار، والتي تسببت بتشريد أكثر من 60 مواطنا من بينهم 35 طفلا.

ورأت الوزارة أن على الدول التي تنتقد فلسطين في إثارة البند السابع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان أن تخجل من نفسها، وهي تتقاعس وتتخلى عن تحمل مسؤولياتها في منع وإدانة جرائم وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية، مؤكدة أن ما تتعرض له خربة حمصة الفوقا، ما هو الا دليل جديد على أن إسرائيل أصبحت دولة "أبرتهايد" بما تعنيه الكلمة من معنى.

وأوضحت الخارجية أنه بالرغم من إعلان منطقة حمصة الفوقا منطقة عسكرية مغلقة، الا ان سلطات الاحتلال ستحولها لأغراض التوسع الاستيطاني ضمن حملة أسرلة وتهويد الاغوار، وترجمة لعمليات الضم التدريجي المتصاعدة بالضفة الغربية المحتلة.

#وزارة الخارجية #خربة حمصة الفوقا #حمصة الفوقا #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

قناة اسرائيلية تكشف عن حادث جوي خطير خلال عملية "حارس الأسوار" الأخيرة على غزة

اسرائيل تقرر فتح معبر كرم أبو سالم الجمعة المقبل استثنائياً لإدخال هذه السلع

الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله.. ويعلن عن اهداف عسكرية

الإعلام الإسرائيلي يكشف عن عدد ومدى الصورايخ لدى حزب الله

إعلان هام بخصوص التسجيل لسفر موظفي الجهات الرسمية عبر معبر رفح

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : لا وفيات و95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و90 حالة تعافٍ

مصادر: حسين الشيخ بعث برسالة الى حكومة بينت وهذا ما جاء فيها ..

الصحة الفلسطينية : ارتفاع مؤشر إصابات الطفرة الجديدة "دلتا" في الضفة

لبنان ينهار.. بينيت: مستعدون لأي سيناريو ونطبق سياسة العصى والجزرة مع غزة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية