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دورات تطويرية متنوعة وشاملة للاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية

الخميس 15 يوليو 2021 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
دورات تطويرية متنوعة وشاملة للاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية



رام الله / سما /

أنهى الاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية دورة الادارة للمؤسسات الرياضية وغير الربحية بالتعاون مع إتحاد الرماية الفلسطيني .


وتم بناء جدول المحاضرات مع الأخصائي والمدرب محمود خويص من اتحاد الرماية ، حيث تم خوض ثماني لقاءات خلال الدورة شملت عدة مواضيع منها ، الأدوار والمسؤوليات في المؤسسات غير الربحية وعلاقة مجلس الادارة مع الادارة التنفيذية للمؤسسة والادارة الاستراتيجية والادوار والمسؤولية المجتمعية والتقييم والمتابعة وتجنيد الأموال والاتصال والتواصل وتحديد احتياج المؤسسة من الموارد البشرية .


واستضافت الدورة ثلة من المحاضرين والمحاضرات هم ، ديما عقل ، أمين برهوش ، منتصر ادكيدك و علي الخطيب . ولمت الدورة شمل العرب من حيث نوعية المشاركين والدول التي يمثلونها من دكاترة رياضيين ونجوم رياضيين سابقين لهم مراكزهم الجامعية والإتحادات الرياضية والأندية من عدة دول عربية ، الكويت، السعودية ، الإمارات ، لبنان ، العراق، الأردن وفلسطين من القدس، الضفة الغربية وغزة .


وتميزت ردود الفعل بين الطلاب بالايجابية والمشجعة لمزيد من هذه الدورات . حيث ظهر هناك نوع من التعطش لهكذا محاضرات وورشات عمل في مجالات عديدة في مركز ولب التطوير التنظيمي الثقافي الرياضي في المؤسسات الرياضية، واشرف على الدورة من الاتحاد كل من المهندس سامر نسيبة والامين العام الكابتن حازم خطاب .

#دورات تطويرية #الاتحاد الفلسطيني #محمود خويص #إتحاد الرماية

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