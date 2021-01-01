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إطلاق دورة برنامج خطوات "الرياضة من اجل التنمية"

الخميس 15 يوليو 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق دورة برنامج خطوات "الرياضة من اجل التنمية"



القدس المحتلة / سما /

أطلقت مؤسسة خطوات برنامج خطوات “الرياضة من اجل التنمية” لعام 2021 مطلع شهر تموز الجاري بعد انقطاع عام نظرا للوضع الوبائي، بمشاركة أطفال خطوات من مخيمات اللاجئين والمناطق المهمشة في فلسطين والأردن ولبنان، يقدم البرنامج للأطفال من عمر 8-16 عامًا تدريبات رياضية مجانية في كرة القدم وكرة السلة أسبوعية في أماكن آمنة، يتم دمج القيم والمهارات الحياتية خلالها، بالإضافة الى دورات توعوية ونشاطات ريادية وفنية ولغوية وثقافية ومجتمعية وذلك لتشجيعهم على تنمية وتطوير سلوكهم وقدراتهم وأدائهم الأكاديمي وتوسيع مداركهم الثقافية والتربوية.


تستهدف المؤسسة أيضا افراد المجتمع المحلي من الشباب ذكور واناث وتعمل على بناء قدراتهم من خلال تدريبهم وتوظيفهم كمدربين لتقديم برامج المؤسسة. تقوم المؤسسة بتزويد الشباب بدورات تدريبية وورش عمل توعوية وفنيه وتربوية من أجل تمكين ادائهم في البرنامج وإعدادهم لمستقبل مهني مستديم. بالإضافة، تسعى المؤسسة الى بناء شراكات مع اندية ومراكز رياضية محلية في المناطق المهمشة تهدف الى بناء قدراتهم ليكونوا جزء من التنمية المستدامة في مجتمعاتهم. حيث تساهم هذه الأندية في تنفيذ البرنامج عن طريق التواصل مع الفئات المستهدفة من أطفال ومدربين، وتقوم المؤسسة بدورها بتزويد النوادي بدورات تدريبية وورش عمل تلائم احتياجاتهم، لتطوير وتنمية قدراتهم.


تأمل المؤسسة بالوصول الى 7,000 طفل وطفلة و600 مدرب ومدربة بالإضافة الى أكثر من 110 نادي شريك في كل من فلسطين والأردن ولبنان في السنوات القادمة كما كان عليه قبل الجائحة. حيث ان المؤسسة نجحت منذ التأسيس في الوصول الى أكثر من 30,000 طفل وطفلة و2,000 مدرب ومدربة واكثر من 100 نادي شريك، وتحقيق نسبة متساوية بين الأطفال الذكور والاناث وصلت الى ٪50 لكليهما في كل عام. والجدير بالذكر ان مؤسسة خطوات ستواصل العمل بالبرامج الاغاثية التي أطلقتها مطلع عام 2020 الى جانب برنامج الرياضية من أجل التنمية، لدعم الافراد والمجتمعات المهمشة في فلسطين والأردن ولبنان، من خلال بناء شراكات ومبادرات مستدامة مع مؤسسات محلية ودولية ومنظمات مجتمع مدني ومبادرات محلية تساهم في تعزيز قدرات الفئات المستهدفة.

#الرياضة

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