اختيار 74 لاعبا لتجمع منتخب الشباب بغزة

غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة, عن تفاصيل التجمع الأول لمنتخب الشباب مواليد 2003, استعدادا للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وأكد اتحاد القدم اختيار 74 لاعبا من مختلف أندية غزة, للانضمام للتجمع الأول للمنتخب, بناء على اختيارات اللجنة الفنية.

ويبدأ تجمع المنتخب فرع "غزة والشمال" يومي الأول والثاني من أغسطس المقبل على ملعب فلسطين بغزة الساعة الثامنة صباحا.

فيما يقام تجمع لاعبي "الوسطى والجنوب" يومي الرابع والخامس من نفس الشهر على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى الساعة الثامنة صباحا.

وفيما يلي الأسماء التي اختارهم الاتحاد الفلسطيني للتجمع الأول لمنتخب الشباب:

أولا: فرع "غزة والشمال":

- بيت حانون الأهلي: (عبد الله سحويل).

- الجزيرة: (أحمد عودة، مصطفى النواجحة).

- الوفاق: (محمد أبو العون، محمد مشتهى، عبد الرحمن الجملة).

- التفاح: (مؤمن الشيخ، خليل حمدان، ياسر البايض).

- بيت لاهيا: (محمد الرضيع، محمد عليان).

- المشتل: (محمد أبو بكر، محمد أبو زعنونة).

- الأهلي: (صالح صالح، عبد الرحمن عناية).

- خدمات جباليا: (كرم أيوب، محمد نصار، زكريا خضر، أسامة أحمد، وسيم خليف).

- غزة الرياضي: (عمرو رزق، عبد الرحمن صلاح، توفيق البيك، عبد الله جبر، عبيدة المدهون).

- الهلال: (سمير الشوربجي، يوسف جندية، محمد أبو شعر، محمد خليف).

- اليرموك: (يوسف حمادة، عبد الرحمن بدوان).

- الصداقة: (محمد جابر، محمد حمدان، علي أبو سخيل، خالد هنية).

- الشجاعية: (أحمد مشتهى، محمد السويركي، محمد جندية).

- الشاطئ: (محمود الطيبي، محمود بكر، مصعب جحجوح، محمد عبد العال).

ثانيا: فرع "الوسطى والجنوب":

- خدمات المغازي: (إسماعيل شلتوت، محمد نوفل).

- المصدر: (عبد العزيز الكحلوت، فضل أبو ذكري).

- خدمات دير البلح: (عبد الرحمن الرنتيسي، صهيب أبو دان).

- خدمات رفح: (حسن عرام، سليمان النصاصرة، مهند حسنين، أحمد نصار).

- شباب خانيونس: (محمد أبو ستة، أحمد الشاعر, أركان الترابين).

- خدمات خانيونس: (محمد عابد، أحمد الفقعاوي، محمد النجار، عبد المجيد أحمد، أكرم رشوان).

- اتحاد خانيونس: (محمد عمران، محمد شبير، عماد أبو طعيمة، خالد النبريص، كمال النديات).

- اتحاد دير البلح: (أحمد الديراوي، محمد صباح).

- خدمات البريج: (حسام اصليح، عبد الله الهندي).

- الأقصى: (حمزة عبد الرازق).

- شباب رفح: (محمد غنيم، محمود قشطة، أحمد أبو دان، عدي أبو عنزة).