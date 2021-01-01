برشلونة يحدد شرطة الوحيد للموافقة على مبادلة جريزمان بساؤول

وكالات / سما /

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن الشرط الذي حدد نادي برشلونة للموافقة على الصفقة التبادلية المخطط إبرامها مع اتلتيكو مدريد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتفاوض برشلونة وأتلتيكو مدريد على إبرام صفقة تبادلية ضخمة، ينتقل بموجبها ساؤول نيجويز إلى ملعب الكامب نو، مقابل عودة أنتوان جريزمان إلى الروخي بلانكوس.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن البرسا يشترط على أتلتيكو مدريد الحصول على 15 مليون يورو بالإضافة إلى ساؤول نيجويز للموافقة على رحيل أنتوان جريزمان.

ويرى برشلونة أنه لا يمكن مبادلة اللاعبين بدون مبلغ تعويضي، لأن سعر جريزمان أعلى من سعر ساؤول في السوق، وفي حال لم يوافق أتلتيكو مدريد على هذا الشرط، فإن البرسا يفضل بيع اللاعب لنادٍ آخر

كما أضاف التقرير أن أنتوان جريزمان يرحب بفكرة العودة إلى صفوف أتلتيكو، وذلك من أجل اللعب تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مجدداً، لاسيما وأنه لم يتأقلم بالشكل المطلوب في ملعب الكامب نو على مدار موسمين.