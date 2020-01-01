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حماس تدين اعتقال الاحتلال عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت

الخميس 15 يوليو 2021 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين اعتقال الاحتلال عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت



غزة / سما /

ادانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس  اعتقال قوات الاحتلال العشرات من طلبة جامعة بيرزيت خلال مشاركتهم في زيارة تضامنية مع عائلة الأسير البطل منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وقالت الحركة في بيان لها، إن :" محاولات الاحتلال ستفشل في المس بروح المقاومة لدى أبناء شعبنا، وأن هذه المحاولة البائسة من أجل الترهيب والتي حشد فيها الاحتلال كل مسمياته الأمنية ليعلن في بيان عسكري عن اعتقال العشرات من نشطاء الكتلة الإسلامية، هي حركات استعراضية لن تخيف أبناءها في التعبير عن وفائهم لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، فهم تيجان فخار يحملونها فوق الرؤوس".

ووجهت الحركة في بيانها التحية لطلبة جامعة بيرزيت وأبناء الحركة الطلابية كافة، مؤكدة أن الحركة الطلابية كانت وما زالت هي حضن المقاومة فكرا وعملا، وهذه المعاقل التي تعودت الثورة ستظل على عهد المقاومة والوفاء لها.

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