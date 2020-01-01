وزيرة الصحة : لا وفيات و95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و90 حالة تعافٍ

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و90 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 13، قلقيلية 1، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 4، نابلس 1، الحليل 1، قطاع غزة 74".

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 6، رام الله والبيرة 1، نابلس 2، الخليل 3، طولكرم 2، قطاع غزة 76".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 7 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 560,195 بينهم 398,324 تلقوا الجرعتين من اللقاح.