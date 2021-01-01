كيف تختار المفرش الفندقي المناسب لغرفة نومك

تهتم الكثير من النساء بمظهر المنزل و اناقته، و يحرصن على اقتناء أفضل الأشياء لمنزلها لإضافة لمسة ساحرة تجعل منزلها هو الأفضل على الإطلاق ومن هنا تعد مفارش السرير من أهم الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، و التى تعطيه الجمال و الرقة، وتظهره بأفضل حال، وتجعل الجميع يتسائل عنها.

و لا تنس ان تشتري اللباد الذي يعتبر من أهم المكونات التي يجب توفرها في أي غرفة ليفصل بين المرتبة والمفارش ويساعد على حماية المرتبة والسرير من الأتربة والسوائل والمواد الأخرى.

وصف المفرش الفندقي

المفرش الفندقي مكون بالعادة من عدة قطع صنع خصيصا بالمواصفات والمعايير القياسية الفندقية لكي يتحمل كثرة الإستعمال والغسيل لأطول فترة ممكنة حيث أن الطقم يتحمل الغسل لأكثر من مرة حتى يبدأ التأثر بعوامل الغسيل المتكرر حيث أنه مصنوع بجودة تعطيه القوة و المتانة الكافية والقدرة على تحمل الإستعمال المتكرر ، و ليوفر أيضا الراحة والنوم الهاديء للمستخدم.

خامة المفرش الفندقي

مفرش فندقي ملكي مصنوع من القطن 100 % ، فائق النعومة وبارد يعطيك ذلك الإحساس بالرفاهية و الراحة الفندقية الرائعة ولتضيف لغرفتك الأناقة بلونه الجذاب لتجعل نومك أكثر عمق وراحة وطمأنينة، أما حشوة اللحاف الداخلية فهي مصنوعة من المايكروفايبر المعالج ضد البكتيريا والجراثيم.

عند شراء المفرش الفندقي يجب مراعاة عدة امور منها

ضمان ضد تحبب أقمشة المخدات واللحاف والشرشف مع كثرة الاستخدام والغسيل.

ضمان ضد تكتل الحشوة الداخلية للحاف من المايكروفايبر.

ضمان ضد هبوط اللحاف.

ضمان ضد عيوب الصناع.

ضمان ضد انحلال الغرز أو فك الخياطة.

الألوان المتاحة للمفرش الفندقي

بالغالب اللون الأبيض الراقي والهادئ هو السائد حيث يضيف اللون الأبيض للطقم الكثير من الرقي كما أنه يبعث على الهدوء ويساعدك بالدخول في نوم عميق.

أبرز المميزات والتفاصيل عن المفرش الفندقي

طقم المفرش مصنوع من الخامات الأعلى في الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية الفندقية.

صمم طقم المفرش خصيصاً ليناسب استخدام الفنادق حيث يمكن غسله دون أن تتأثر الخامات المصنوع منها.

سهل الفك والتركيب وبالتالي يسهل غسله أيضاً.

تتميز قماشته بأنها مصنوعة من القطن الطبيعي الناعم البارد الذي لا يتسبب في رفع درجة حرارة الجسم

مدعم بخامات معالجة ضد نمو البكتيريا والفطريات.

اللحاف مصنوع من المايكروفايبر 100% المعروف عنه أنه لا يتكتل وأنه من أفضل أنواع الحشوات على الإطلاق.

يضفي اللون الأبيض الراقي للمفرش الراحة التي يحتاجها النائم ويوفر له الإحساس بالنعومة.

يمكنك طيه بسهولة دون أن يشغل مساحة كبيرة.

القماش المصنوع منه طقم المفرش معالج طبياً ضد الحساسية ولا يتسبب في التقرحات أو أي مشاكل للجلد.

يستمر معك لفترة طويلة دون أن يتغير شكله عن الحالة الأصلية له.

أهم الإرشادات للحفاظ على المفرش الفندقي لضمان ان يطول عمره الافتراضي