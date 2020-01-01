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نادي الأسير: 33 طالبا من جامعة بيرزيت لا يزالون رهن الاعتقال

الخميس 15 يوليو 2021 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير "إن 33 طالبا من جامعة بيرزيت لا يزالون رهن الاعتقال لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن تُعقد لهم اليوم الخميس جلسات محاكمة".

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للطلبة الفلسطينيين لا سيما طلبة جامعة بيرزيت، هي محاولة لتقويض الدور الطليعيّ الذي يقومون به، وحقّهم في المشاركة، والتعبير عن إسنادهم لقضاياهم العادلة".

وأكّد أن الاحتلال صعّد خلال السنوات القليلة الماضية من استهداف طلبة بيرزيت واعتقال العشرات منهم، تحديدًا في الفترات التي تصاعدت فيها حدة المواجهة مع الاحتلال، وهي امتداد للعديد من المحطات التاريخية التي واجه فيها طلبة بيرزيت جملة من السياسات الممنهجة، أبرزها عمليات الاعتقال.

ونوه إلى أنّ عمليات الاعتقال الممنهجة للطلبة في فلسطين، ساهمت في عرقلة سير العملية التعليمية للمئات من الطلبة، وانتهاك حقّهم في التعليم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال احتجزت مساء يوم أمس حافلة تقل طلبة من جامعة بيرزيت، على مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بعد زيارة لعائلة الأسير منتصر شلبي، واعتقلت 45، أفرج عن جميع الطالبات منهم لاحقًا، وتبقى 33 منهم رهن الاعتقال.

#الاعتقال #نادي الأسير #جامعة بيرزيت #طلبة #الاحتلال

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