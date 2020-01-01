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الاحصاء: انخفاض أسعار الجملة بنسبة 0.49% في الربع الثاني

الخميس 15 يوليو 2021 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: انخفاض أسعار الجملة بنسبة 0.49% في الربع الثاني



رام الله / سما /

أظهر أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء، وزعت نتائجه اليوم الخميس، انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بنسبة 0.49% خلال الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع الأول، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 124.13 خلال الربع الثاني 2021 مقارنة بـ124.73 خلال الربع الأول 2021 (سنة الأساس 2007 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية انخفاضاً بنسبة 1.48%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 125.42 خلال الربع الثاني 2021 مقارنة بـ 127.30 خلال الربع الأول 2021 (سنة الأساس 2007 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة ارتفاعاً نسبته 1.31%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 122.67 خلال الربع الثاني 2021 مقارنة بـ121.08 خلال الربع الأول 2021 (سنة الأساس 2007 = 100).

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة انخفاضاً بنسبة 6.27%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بنسبة 9.29%، متأثرةً بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 17.55%، والحبوب والبقول المجففة بنسبة 1.18%، رغم ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.18%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان انخفاضاً مقداره 0.37%، متأثرةً بانخفاض أسعار المنتجات الحيوانية بمقدار 1.47%.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 0.37% خلال الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع الأول 2021.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً بنسبة 0.13% خلال الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع الأول 2021.

بينما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 2.35%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط صنع الخشب ومنتجاته بنسبة 8.10%، ونشاط الحديد والصلب بنسبة 6.63%، ونشاط منتجات طحن الحبوب والأعلاف بنسبة 4.56%، ونشاط اللحوم ومنتجاتها بنسبة 4.44%، ونشاط الزجاج ومنتجاته بنسبة 3.55%، ونشاط الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 2.76%، ونشاط منتجات الاسمنت والجبس بنسبة 1.97%، ونشاط الملابس الجاهزة بنسبة 1.55%، ونشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 1.49%، ونشاط المنسوجات بنسبة 1.45%، ونشاط الأثاث بنسبة 1.30%، ونشاط منتجات المطاط _ والبلاستيك بنسبة 1.19%، ونشاط منتجات الجلود بنسبة 1.16%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط الورق ومنتجات الورق بمقدار 3.07%، ونشاط المشروبات بمقدار 1.43%.

#الاحصاء #أسعار الجملة

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