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الرئيس الإيراني الجديد : سنواصل سياستنا الثابتة الخاصة بدعم فلسطين

الخميس 15 يوليو 2021 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإيراني الجديد : سنواصل سياستنا الثابتة الخاصة بدعم فلسطين



غزة / سما /

أعلن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أن إيران ستواصل سياستها الثابتة الخاصة بدعم فلسطين، حسبما ذكرت وكالة “أنباء تسنيم”.

وأوضح رئيسي في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع كل من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وزياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، أن إيران ستواصل الدفاع عن فلسطين ضد إسرائيل حتى “تحرير القدس من الاحتلال (الإسرائيلي) الصهيوني”.

وأشاد أيضًا بـ“الانتصار الفلسطيني على النظام الإسرائيلي في عملية سيف القدس”، بحسب التقرير.

وفي أيار/ مايو، أعلنت فصائل المقاومة في غزة إطلاق عملية سيف القدس ضد إسرائيل وهي العملية التي امتدت إلى نحو 11 يومًا من القتال العنيف.

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