كتلة هوائية حارة والحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 5 درجات

رام الله / سما /

​توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن كتلة هوائية حارة ستؤثر على البلاد وبداية موجة حارة لذا يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

فيما يكون الجو هذه الليلة حارا نسبياً قي المناطق الجبلية حاراً الى في بقية المناطق ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .