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زيارة مرتقبة للبيد إلى المغرب

الخميس 15 يوليو 2021 02:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيارة مرتقبة للبيد إلى المغرب



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل اعلام  سرائيلية أن اتصالات تجري بين إسرائيل والمغرب لترتيب زيارة لوزير الخارجية يائير لابيد إلى المغرب.


وكان المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، زار يوم الأربعاء المنصرم، العاصمة المغربية الرباط، حاملا رسالة شخصية من لابيد إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، تتضمن دعوة للقيام بأول زيارة رسمية لوزير خارجية مغربي إلى إسرائيل.

كما أجرى السفير، المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يازوغ، بالرباط، مباحثات مع أوشبيز، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد.

وتطرق المسؤولان، خلال هذه المباحثات، للعلاقات الثنائية، فضلا عن بحث سبل إعطاء مضمون لهذا التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وذلك طبقا للاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل في ديسمبر من عام 2020.

#لابيد #المغرب

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