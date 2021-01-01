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مصر: المحكمة تصدر حكما جديدا في قضية سما المصري ومرتضى منصور

الخميس 15 يوليو 2021 02:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: المحكمة تصدر حكما جديدا في قضية سما المصري ومرتضى منصور



القاهرة/سما/

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بتغريم سما المصري 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بسب وقذف مرتضى منصور.


وقال أشرف ناجي، محامي سما المصري، إنه جرى التصالح في الدعوى بين سما المصري ومرتضى منصور.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.

كما تقضي سما المصري حكمًا بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد.

#مصر #سما المصري #مرتضى منصور #قضية سما المصري #قضية مرتضى منصور

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