الاحتلال يعتقل 3 شبان أحدهم مصاب في سلوان

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 3 شباب فلسطينيين، أحدهم مصاب، خلال مواجهات في بلدة سلوان وسط مدينة القدس المحتلة، وفق شهود عيان.

وقال شهود عيان إن “وحدة المستعربين” في الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 شباب، أحدهم مصاب، في حي “بئر أيوب” ببلدة سلوان، بعد الاعتداء عليهم.

وأضافوا أن الشبان الفلسطينيين ردوا بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه جيب (سيارة عسكرية) لقوات الاحتلال، خلال المواجهات في سلوان.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد بلدة سلوان مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، على خلفية إجراءات وانتهاكات متواصلة بحق السكان.



وتعتزم سلطات الاحتلال هدم 100 منزل في “حي البستان” ببلدة سلوان، بداعي البناء دون ترخيص، إلى جانب طرد 86 عائلة من منازلها في حي “بطن الهوى” المجاور، لصالح مستوطنين إسرائيليين.



