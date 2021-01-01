رفح: مواطن يرزق بمولوده الأول بعد 43 عاما من الانتظار (فيديو)

رفح/سما/

بعد انتظار طال 43 عاما، رزق الفلسطيني عادل حسان بمولده الأول، وسط فرحة كبيرة غمرت جميع أفراد العائلة الذين توافدو للمسشتفى لتهنئته بالمولد.

وقال حسان الذي يقيم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خلال مقطع مصور أعدته دائرة العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى الذي ولد فيه الطفل “خميس”، إنه “يشعر بفرحة غامرة، وزاد شعوره بالسعادة بعد أن حمل طفله لأول مرة بين يديه”، مقدماً شكره للطواقم الطبية التي تابعت الحالة الصحية لزوجته منذ بداية حملها وحتى لحظة الميلاد.

وتمنى حسان أن يرزق الله كل من أراد الأطفال قريباً.