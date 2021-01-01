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الاحتلال يعتقل 45 طالبا بعد زيارتهم لعائلة الأسير منتصر شلبي

الخميس 15 يوليو 2021 01:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 45 طالبا بعد زيارتهم لعائلة الأسير منتصر شلبي



رام الله/سما/

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 45 من طلبة جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة، بعد زيارتهم لعائلة الأسير منتصر الشلبي.

واحتجزت قوات الاحتلال كذلك "حافلة تقل طلبة من جامعة بيرزيت، على مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله".

وقامت قوات الاحتلال باحتجاز الطلبة لدى خروجهم من البلدة، بعد زيارة لعائلة الأسير منتصر شلبي، موضحة أنّ "قوات الاحتلال أجبرت جميع الطلبة على النزول من الحافلة، وقيدت أيديهم، وأجلستهم على الأرض، ودققت في هوياتهم".

بدورها، قالت جامعة بيرزيت، إنها "تتابع بقلق قضية احتجاز مجموعة من طلبة الجامعة على مدخل قرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله، حيث تعرضت لهم قوات الاحتلال الإسرائيلي واحتجزت المركبة التي كانت تقلهم، لتقوم باعتقالهم ونقلهم فيما بعد بمركبة خاصة من مدخل القرية إلى جهة غير معروفة".

وأضافت الجامعة في منشور عبر صفجتها بـ"فيسبوك"، أن "السياسات المنتهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي انتهاك لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تضمن حق الطلبة في الحركة، وانتهاك لكافة المعايير الدولية التي تصون كرامتهم وحريتهم".

ادّعاء الاحتلال

من جانبه، قال جيش الاحتلال، إنه "في أعقاب جهود استخباراتية وعملياتية، اعتقلت قوات الجيش... وجهاز الأمن العام ’الشاباك’، وشرطة (وحدة) حرس الحدود، العشرات من نشطاء حماس الإرهابيين من الخلية الطلابية للتنظيم في جامعة بيرزيت في قرية ترمسعيا".

وأضاف الجيش، زاعما: "كان بعض النشطاء المعتقلين، متورطين بشكل مباشر في أنشطة إرهابية شملت تحويل الأموال، والتحريض، وتنظيم أنشطة حماس في الضفة الغربية، وتم إحالتهم لاستجوابهم من قبل الأجهزة الأمنية".

وهدمت قوات الاحتلال، منزل الأسير الشلبي، صباح الخميس الماضي، واندلعت مواجهات في محيط المنزل بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، استخدمت الأخيرة خلالها الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ونفّذ شلبي الذي يحمل الجنسية الأميركية، عملية إطلاق نار بتاريخ 2 أيار/ مايو الماضي، قُتل خلالها مستوطن وأصيب اثنان بجراح.

واعتقلت قوات الاحتلال، شلبي يوم 6 أيار/ مايو، بعد حملة مداهمة وتفتيش طالت العديد من البلدات الفلسطينية.

#الاحتلال #طلبة بير زيت #عائلة الاسير منصر شلبي

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