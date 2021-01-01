  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصدر عسكري: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال "سقوط لبنان" وتدفق آلاف اللاجئين

الخميس 15 يوليو 2021 01:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر عسكري: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال "سقوط لبنان" وتدفق آلاف اللاجئين



القدس المحتلة/سما/

قال مصدر عسكري إسرائيلي، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي يستعد للتعامل مع انهيار محتمل للبنان وتدفق آلاف اللاجئين إلى داخل الحدود الإسرائيلية، على خلفية الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها الدولة العربية.

جاء ذلك وفق ما نقلته، مساء الأربعاء، هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (مكان) عن مصدر عسكري لم تسمه.


وقال المصدر إن الجيش الإسرائيلي "يتخذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة احتمال انهيار لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف به".

وأضاف: "يتهيأ الجيش أيضا لاحتمال أن تسفر الأزمة اللبنانية عن موجة نازحين كبيرة من الجنوب اللبناني إلى داخل الحدود الإسرائيلية".

إلا أن تقييمات إسرائيلية تشير إلى أن "حزب الله" اللبناني سيحاول احتواء الأزمة في بلاده تجنبا لسناريو الانهيار، مع تجنب خوض تصعيد عسكري مع إسرائيل.

#الجيش الاسرائيلي #لبنان #ازمة لبنان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السلطة ترفض تحويل المنحة القطرية عبر البنوك الفلسطينية وهذه شروطها لتحويلها ..

قناة اسرائيلية تكشف عن حادث جوي خطير خلال عملية "حارس الأسوار" الأخيرة على غزة

هل انتهى “شهر العسل” بين الإمارات والسعودية؟.. ضاحي خلفان يُجيب

الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله.. ويعلن عن اهداف عسكرية

اسرائيل تقرر فتح معبر كرم أبو سالم الجمعة المقبل استثنائياً لإدخال هذه السلع

بعد رفض مصر والسودان .. إثيوبيا: لا نحتاج مباركتهما لملء السد

الأخبار الرئيسية

لبنان ينهار.. بينيت: مستعدون لأي سيناريو ونطبق سياسة العصى والجزرة مع غزة

هه

صحيفة:خطة أمريكية إسرائيلية لدعم السلطة الفلسطينية ..وهذا هو "الأهم والأخطر" في نظر الأمريكيين

شاكيد

كاتب عربي بصحيفة عبرية: رسالة إلى مشبهة الأطفال بالأفاعي.. أفتخر بوصفك لي "فلسطينياً غبياً"

طائرة

قناة اسرائيلية تكشف عن حادث جوي خطير خلال عملية "حارس الأسوار" الأخيرة على غزة

القنصلية الأميركية

الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية