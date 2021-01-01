مصدر عسكري: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال "سقوط لبنان" وتدفق آلاف اللاجئين

القدس المحتلة/سما/

قال مصدر عسكري إسرائيلي، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي يستعد للتعامل مع انهيار محتمل للبنان وتدفق آلاف اللاجئين إلى داخل الحدود الإسرائيلية، على خلفية الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها الدولة العربية.

جاء ذلك وفق ما نقلته، مساء الأربعاء، هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (مكان) عن مصدر عسكري لم تسمه.



وقال المصدر إن الجيش الإسرائيلي "يتخذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة احتمال انهيار لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف به".

وأضاف: "يتهيأ الجيش أيضا لاحتمال أن تسفر الأزمة اللبنانية عن موجة نازحين كبيرة من الجنوب اللبناني إلى داخل الحدود الإسرائيلية".

إلا أن تقييمات إسرائيلية تشير إلى أن "حزب الله" اللبناني سيحاول احتواء الأزمة في بلاده تجنبا لسناريو الانهيار، مع تجنب خوض تصعيد عسكري مع إسرائيل.