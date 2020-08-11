  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تقنية جديدة من "تويتر" تسمح لك بتحديد من يرد على تغريداتك

الخميس 15 يوليو 2021 01:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقنية جديدة من "تويتر" تسمح لك بتحديد من يرد على تغريداتك



وكالات/سما/

كشفت منصة التدوين المصغر "تويتر" النقاب عن تقنية جديدة، تسمح لمستخدميها بتحديد من يمكنهم الرد على تغريداتهم.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "تويتر" أدخل رسميا بعض التغييرات، التي تسهل اختيار كيفية الرد على التغريدات، وتحديد من يمكنه الرد عليها الآن.


​وتمنح التقنية الجديدة مستخدمي تويتر طريقة للتأكد من سيرد على تغريدات شخص ودود ومقرب، حيث تتيح لك تغيير من يمكنه الريد على تغريداتك حتى بعد إرسالها بالفعل.

وسيكون كل ما على المستخدم هو النقر على زر علامة القطع في الزاوية اليمنى العليا، لتغريدته، واختيار الخيار الذي يقول "تغيير من يمكنه الرد".

من المحتمل أن تكون الميزة الجديدة جزءًا من جهود المنصة "لزيادة صحة المحادثة العامة"، والتي قال الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي سابقًا، إنها الهدف الوحيد لشركته.

#تويتر / #تغريدات #تقنية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السلطة ترفض تحويل المنحة القطرية عبر البنوك الفلسطينية وهذه شروطها لتحويلها ..

قناة اسرائيلية تكشف عن حادث جوي خطير خلال عملية "حارس الأسوار" الأخيرة على غزة

هل انتهى “شهر العسل” بين الإمارات والسعودية؟.. ضاحي خلفان يُجيب

الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله.. ويعلن عن اهداف عسكرية

الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

الخارجية الأمريكية: نريد أن نساهم في إعادة بناء قطاع غزة ولا نية للحوار مع حماس

بعد رفض مصر والسودان .. إثيوبيا: لا نحتاج مباركتهما لملء السد

الأخبار الرئيسية

شاكيد

كاتب عربي بصحيفة عبرية: رسالة إلى مشبهة الأطفال بالأفاعي.. أفتخر بوصفك لي "فلسطينياً غبياً"

طائرة

قناة اسرائيلية تكشف عن حادث جوي خطير خلال عملية "حارس الأسوار" الأخيرة على غزة

القنصلية الأميركية

الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله.. ويعلن عن اهداف عسكرية

9

تشمل 30 بندًا.. مصادر: السلطة الفلسطينية سلمت مبعوث الإدارة الأميركية وثيقة “إجراءات بناء الثقة”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية