تقنية جديدة من "تويتر" تسمح لك بتحديد من يرد على تغريداتك

كشفت منصة التدوين المصغر "تويتر" النقاب عن تقنية جديدة، تسمح لمستخدميها بتحديد من يمكنهم الرد على تغريداتهم.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "تويتر" أدخل رسميا بعض التغييرات، التي تسهل اختيار كيفية الرد على التغريدات، وتحديد من يمكنه الرد عليها الآن.



​وتمنح التقنية الجديدة مستخدمي تويتر طريقة للتأكد من سيرد على تغريدات شخص ودود ومقرب، حيث تتيح لك تغيير من يمكنه الريد على تغريداتك حتى بعد إرسالها بالفعل.

وسيكون كل ما على المستخدم هو النقر على زر علامة القطع في الزاوية اليمنى العليا، لتغريدته، واختيار الخيار الذي يقول "تغيير من يمكنه الرد".

من المحتمل أن تكون الميزة الجديدة جزءًا من جهود المنصة "لزيادة صحة المحادثة العامة"، والتي قال الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي سابقًا، إنها الهدف الوحيد لشركته.

This new conversation experience is here for everyone! When composing a Tweet, tap “???? Everyone can reply” to change who can reply.



We’re just getting started with features to help you feel safer Tweeting and have more meaningful conversations. Details: https://t.co/gWspbKs5SG pic.twitter.com/K0VLQ09ikP