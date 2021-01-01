  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس: حصول إيران على سلاح نووي أكبر تهديد لإسرائيل

الخميس 15 يوليو 2021 01:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: حصول إيران على سلاح نووي أكبر تهديد لإسرائيل



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء يوم الأربعاء، إن التهديد الأكبر لتل أبيب، هو حيازة طهران للسلاح النووي، داعيا إلى الاستعداد لهذا السيناريو.

جاء ذلك خلال استعراضه التحديات والفرص التي تواجه إسرائيل في هذه المرحلة التي قال إنها تشهد "تغيرا جذريا" للشرق الأوسط، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.


وقال غانتس خلال حضوره حفل في قاعدة عسكرية حضره رئيس الحكومة نفتالي بينيت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: "هناك تحديات وفرص متطورة في المنطقة من حولنا، والتحديات تشمل تفكك لبنان، والتهديدات من سوريا... ونحن نعتمد على تعزيز العلاقات مع الأردن ومصر وعلى التطبيع التي تتمثل مهمتنا في تشجيعها وتقويتها".

وأضاف: "كل التهديدات تتطلب منا الإسراع وزيادة استعدادنا لإنجاز مهمتنا بجدار حديدي من الأعمال وليس الاكتفاء بالكلام".

وقال غانتس: "في مواجهة التهديد الأكبر المتمثل في حيازة إيران أسلحة النووية، ليس لدينا خيار سوى توسيع بناء القوة، ومواصلة الاعتماد على العنصر البشري وتكييف أدواتنا وبرامجنا".

#غانتس #ايران #طهران #سلاح نووي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السلطة ترفض تحويل المنحة القطرية عبر البنوك الفلسطينية وهذه شروطها لتحويلها ..

قناة اسرائيلية تكشف عن حادث جوي خطير خلال عملية "حارس الأسوار" الأخيرة على غزة

هل انتهى “شهر العسل” بين الإمارات والسعودية؟.. ضاحي خلفان يُجيب

الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله.. ويعلن عن اهداف عسكرية

الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

الخارجية الأمريكية: نريد أن نساهم في إعادة بناء قطاع غزة ولا نية للحوار مع حماس

بعد رفض مصر والسودان .. إثيوبيا: لا نحتاج مباركتهما لملء السد

الأخبار الرئيسية

شاكيد

كاتب عربي بصحيفة عبرية: رسالة إلى مشبهة الأطفال بالأفاعي.. أفتخر بوصفك لي "فلسطينياً غبياً"

طائرة

قناة اسرائيلية تكشف عن حادث جوي خطير خلال عملية "حارس الأسوار" الأخيرة على غزة

القنصلية الأميركية

الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله.. ويعلن عن اهداف عسكرية

9

تشمل 30 بندًا.. مصادر: السلطة الفلسطينية سلمت مبعوث الإدارة الأميركية وثيقة “إجراءات بناء الثقة”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية