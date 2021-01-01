غانتس: حصول إيران على سلاح نووي أكبر تهديد لإسرائيل

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء يوم الأربعاء، إن التهديد الأكبر لتل أبيب، هو حيازة طهران للسلاح النووي، داعيا إلى الاستعداد لهذا السيناريو.

جاء ذلك خلال استعراضه التحديات والفرص التي تواجه إسرائيل في هذه المرحلة التي قال إنها تشهد "تغيرا جذريا" للشرق الأوسط، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.



وقال غانتس خلال حضوره حفل في قاعدة عسكرية حضره رئيس الحكومة نفتالي بينيت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: "هناك تحديات وفرص متطورة في المنطقة من حولنا، والتحديات تشمل تفكك لبنان، والتهديدات من سوريا... ونحن نعتمد على تعزيز العلاقات مع الأردن ومصر وعلى التطبيع التي تتمثل مهمتنا في تشجيعها وتقويتها".

وأضاف: "كل التهديدات تتطلب منا الإسراع وزيادة استعدادنا لإنجاز مهمتنا بجدار حديدي من الأعمال وليس الاكتفاء بالكلام".

وقال غانتس: "في مواجهة التهديد الأكبر المتمثل في حيازة إيران أسلحة النووية، ليس لدينا خيار سوى توسيع بناء القوة، ومواصلة الاعتماد على العنصر البشري وتكييف أدواتنا وبرامجنا".