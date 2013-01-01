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رسميا..دوناروما ينضم إلى باريس سان جرمان ويختار "الرقم الغريب"

الخميس 15 يوليو 2021 12:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا..دوناروما ينضم إلى باريس سان جرمان ويختار "الرقم الغريب"



وكالات/سما/

أعلن  نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء، عن تعاقده مع حارس إيطاليا المتألق جيانلويجي دوناروما.


ووقع دوناروما، أفضل لاعب في بطولة كأس أوروبا الأخيرة، عقدة يمتد لمدة خمس سنوات، في انتقال مجاني بعد مغادرة أي سي ميلان الإيطالي.


ووفقا لمصادر إيطالية، فإن راتب دوناروما السنوي سيصل إلى 12 مليون يورو، مع المكافآت والعلاوات.

واختار دوناروما ارتداء رقما غريبا، على قميصه الجديد مع باريس سان جرمان، وهو الرقم 50، الذي سيرتديه الموسم المقبل.

وقاد دوناروما منتخب بلاده إيطاليا، قبل أيام، لتحقيق بطولة أوروبا، بالانتصار على إنجلترا في المباراة النهائية.

كما ساعد الحارس الشاب فريقه السابق ميلان في احتلال المركز الثاني بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، والتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

#دوناروما #باريس سان جيرمان #ايطاليا #اسي ميلان

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