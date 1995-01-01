أسرى يدخلون أعواماً جديدة وأحكام وتمديد وتوقيف

رام الله /سما/

دخل ثلاثة أسرى، اليوم الأربعاء، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، وهم؛ الأسير خالد جهيني زايد السواركة (42 عاماً) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، المحكوم بالسجن 21 عاماً، دخل عامه الثامن عشر منذ اعتقاله عام 2002.

والأسير إبراهيم محمد أحمد حلبية (45 عاماً) من بلدة أبو ديس في القدس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، دخل عامه ااـ18 منذ اعتقاله عام 2004، وكان الأسير حلبية اعتقل سابقاً عام 1995 وأمضى سبع سنوات في سجون الاحتلال، ثم نال حريته ومكث سنتين ونصف برفقة عائلته ثم أعاد الاحتلال اعتقاله مجدداً بحكمٍ مؤبد، لتبلغ سنوات اعتقاله مجتمعة في سجون الاحتلال حتى الآن 24 عاماً، ويعتبر من أصحاب الأمراض المزمنة في سجون الاحتلال وقد تعرض إلى الإهمال الطبي مما فاقم حالته الصحية.. كما توفي والد ووالدة الأسير حلبية خلال سنوات اعتقاله، ولم يعطَ الحق في وداعهما.

كما دخل الأسير مهند ناصر محمد تعامرة (27 عاماً)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه الثامن والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14 /07 /2014.

من جهة أخرى، حكمت محاكم الاحتلال العسكرية، على الفتى حاتم حمايل (16 عاماً) من بلدة بيتا جنوب نابلس بالسجن الفعلي لمدة 4 أشهر، وهو معتقل منذ شهر ونصف، والأسير فراس محمود زيدان عبد الله من جنين بالسجن الفعلي لمدة عام ، والأسير عطا فايز عبد الباري من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة عام.

وحولت محكمة الاحتلال الأسير علاء سميح الأعرج من طولكرم للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، والأسير مرشد الشوامرة من بلدة الرام للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر ، وجددت الاعتقال الإداري للأسير ممدوح بري من قلقيلية للمرة الرابعة لمدة 4 أشهر مع قرار جوهري بعدم التمديد.

ومددت المحاكم اعتقال الأسير رامي محمد ثوابته من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم حتى تاريخ 30 /8 /2021، وهو معتقل منذ شهر ونصف، والاسيرين المقدسيين معتصم وموسى عطون ليوم الأحد القادم، والأسير نديم خالد ابوالرب من طولكرم الى تاريخ 18 /8 /2021.