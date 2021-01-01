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بتوجيهات من الرئيس: “القدس المفتوحة” تُسلم الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان منحة دراسية

الأربعاء 14 يوليو 2021 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بتوجيهات من الرئيس: “القدس المفتوحة” تُسلم الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان منحة دراسية



رام الله /سما/

بتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سلم رئيس جامعة القدس المفتوحة يونس عمرو، اليوم الأربعاء، منحة دراسية كاملة للأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الجامعة برئاسة رئيس الجامعة يونس عمرو، للأسير أبو عطوان في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، للاطمئنان على صحته.

وحيا عمرو صمود الأسير أبو عطوان في سجون الاحتلال وتحديه للسجان، مشيرا إلى أن سيادة الرئيس محمود عباس كان متابعا لقضيته على مدار الساعة، معتبرا انتصاره على السجان تجسيدا لإرادة الفلسطيني المصمم على نيل الحرية وتحقيق الاستقلال.

وقال إن هذه المكرمة الرئاسية للأسير أبو عطوان تأتي في إطار اهتمام سيادة الرئيس محمود عباس بقضية الأسرى وأسرهم، لافتا إلى أن الرئيس يعتبر قضية الأسرى وأسر الشهداء خطا أحمر، متصديا للضغوطات كافة في هذا المجال.

ونوه إلى أن جامعة القدس المفتوحة تولي قضية الأسرى أولوية كبيرة، بل ان نظامها التعليمي مكن الكثير من الأسرى المحررين من إكمال تعليمهم الجامعي، وتوفير متطلبات الترقية الوظيفية لهم.

بدوره، رحب الأسير أبو عطوان بوفد جامعة القدس المفتوحة، مثمنا منحة سيادة الرئيس محمود عباس. وعبر عن اعتزازه بإكمال دراسته في “القدس المفتوحة”، جامعة منظمة التحرير الفلسطينية، التي وضعت الأسرى والأسرى المحررين على سلم أولوياتها.

الجدير ذكره أن عدد الملتحقين من الأسرى ببرنامج البكالوريوس الذي تطرحه جامعة القدس المفتوحة 800 أسير، تخرج منهم قرابة 380 أسيرا.

كما أطلقت الجامعة مؤخرا بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة التعليم العالي، برنامجا للماجستير في حقلين تعليميين للأسرى داخل السجون.

ورافق عمرو في الزيارة كل من: مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة محمد شاهين، ومدير فرع رام الله والبيرة حسين حمايل، ونقيب العاملين في الجامعة عوض مسحل.

#الرئيس عباس #يونس عمرو #جامعة القدس المفتوحة #منحة دراسية #الغضنفر أبو عطوان

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