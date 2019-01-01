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الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

الأربعاء 14 يوليو 2021 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس



القدس المحتلة /سما/

أفادت صحيفة “القدس” المحلية، الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد لإعادة فتح قنصليتها في القدس في شهر أيلول المقبل،  فيما أعلن حزب “الليكود” بقيادة رئيس وزراء إسرائيل السابق، بنيامين نتنياهو، تقديم مشروع قرار إلى الكنيست (البرلمان)، لمنع إقامة أي بعثات دبلوماسية أجنبية لدى السلطة الفلسطينية في القدس.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، هادي عمرو، قد أبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في لقائهما، الثلاثاء، بافتتاح القنصلية قريباً، وأنه “لم يعد هناك أي عائق سوى بعض الإجراءات الفنية البسيطة الجاري العمل على إنجازها”.

ووفق الصحيفة، فإن الخارجية الأميركية ستعيد فتح القنصلية في المبنى نفسه الذي كانت فيه قبل أن تغلقها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والواقع في شارع أغرون في القدس الغربية.

وأكدت إدارة بايدن منذ استلامها البيت الأبيض في شهر كانون الثاني الماضي أن الإدارة عازمة على إعادة فتح القنصلية “بسبب أهمية العلاقات التي تربو الولايات المتحدة لبنائها مع الفلسطينيين” بحسب قول الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في معرض رده على القدس الأسبوع الماضي.

وأغلقت إدارة الرئيس السابق ، دونالد ترامب، السفارة الأميركية في القدس بعد 170 من افتتاحها في عام 2019، تلبية لرغبة السفير الأميركي السابق في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي اعتبر إغلاق القنصلية خطوة مهمة لمنع قيام عاصمة للدولة الفلسطينية مستقبلا في القدس الشرقية المحتلة.

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