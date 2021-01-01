الشيخ يلتقي نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

رام الله /سما/

استقبل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله، الأربعاء، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي مارينا سيرينا بحضور القنصل الإيطالي العام جوسيبي فيديلي ووفد رفيع من الخارجية الإيطالية.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة، حيث شدد الوزير الشيخ على الدور الهام الذي تلعبه إيطاليا ومن خلال الاتحاد الأوروبي في دعم الشعب الفلسطيني في كافة المجالات الإنسانية وأيضا الدور الهام في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً بحق تقرير مصيره واستقلاله حسب الشرعية الدولية.