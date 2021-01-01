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ظل الكعبة يختفي مع أذان ظهر الخميس.. فيديو يوضح السبب

الأربعاء 14 يوليو 2021 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظل الكعبة يختفي مع أذان ظهر الخميس.. فيديو يوضح السبب



سما /وكالات/

تشهد الكعبة المشرفة، غدا الخميس، تعامد الشمس عليها للمرة الثانية خلال العام الجاري، حيث سيختفي ظلها وظل الأشياء تقريبا في مكة المكرمة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن التعامد سوف يحدث وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، عند الساعة 12:27 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

وتحدث ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة مرتين كل عام، الأولى تكون خلال شهر مايو/أيار، وذلك عندما تتحرك الشمس ظاهريا شمال خط الاستواء باتجاه مدار السرطان، حينها تمر الشمس على خط عرض مكة المكرمة (21.425 درجة شمالا)، بينما تكون المرة الثانية خلال شهر يوليو/تموز، وذلك عندما تعود الشمس في حركتها الظاهرية باتجاه الجنوب من مدار السرطان إلى خط الاستواء، وتمر على خط عرض مكة المكرمة من جديد.

وأضاف أبو زاهرة بحسب، موقع "المواطن" السعودي، "ستكون الشمس على ارتفاع حوالي 90 درجة عند الساعة 12:27 ظهراً بالتوقيت المحلي مع عودة الشمس ظاهريا قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء".

لافتا إلى أنها "ستتوسط خط الزوال وتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة التي سيختفي ظلها تماماً".

وأوضح أبو زاهرة "الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة بسبب ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة الذي يؤدي إلى انتقال الشمس ظاهريا بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة".

وتابع: "لذلك فإن كل المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً أو جنوباً ترصد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان".

#الكعبة المشرفة #مكة المكرمة #السعودية

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