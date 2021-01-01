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غزة: تفاصيل اجتماع السنوار مع رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري

الأربعاء 14 يوليو 2021 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تفاصيل اجتماع السنوار مع رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري



غزة /سما/

استقبل رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة الأخ يحيى السنوار في مكتبه اليوم الأربعاء رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، ودار الحديث عن سبل النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني، واستثمار نتائج معركة سيف القدس سياسياً ووطنياً بما يحقق الوحدة الوطنية على أسس برنامج وطني جامع.

وأكد السنوار جهوزية الحركة لاستعادة الوحدة الوطنية بما يخدم المشروع الوطني الفلسطيني ويحقق أهدافه بالعودة والتحرير.

من جانبه أبدى المصري تفاؤله بما سمعه من السنوار، وأكد أنه سيواصل جهده الدؤوب وسيكثفه خلال الأيام القادمة لاستنهاض الحالة الوطنية لتواجه التحديات موحدة.

#حركة حماس #يحيي السنوار #منيب المصري #قطاع غزة

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