  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ميركل تعتزم زيارة إسرائيل الشهر المقبل

الأربعاء 14 يوليو 2021 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميركل تعتزم زيارة إسرائيل الشهر المقبل



القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة 12 العبرية، أن المستشارة الألمانية أنغيلا مريكل، ستقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل في أغسطس/ آب المقبل، وذلك تلبية لدعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت.
 
وقالت القناة: إن هذه الزيارة ستكون الأولى لأنغيلا ميركل إلى إسرائيل منذ عام 2018، ومن المتوقع خلال زيارتها أن تلتقي بالرئيس الجديد إسحاق هرتسوغ وتجري محادثات مع رئيس الحكومة نفتالي بينت.
 
وكانت أنغيلا ميركل، هنأت نفتالي بينت على تشكيل الحكومة الجديدة، الشهر المنصرم عقب نجاحه في تشكيل الائتلاف الحكومي.
 
وفي اتصال هاتفي بينهما، أشار بينت إلى "فرصة تعزيز العلاقات بين البلدين" معربًا عن امتنانه "لالتزام ألمانيا بأمن إسرائيل".
 
يُشار إلى أن أنغيلا ميركل ستتنحى عن منصب المستشارة في أيلول/ سبتمبر المقبل بعد 16 عامًا في منصب المستشارة الألمانية.

#أنجيلا ميركل #المانيا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السلطة ترفض تحويل المنحة القطرية عبر البنوك الفلسطينية وهذه شروطها لتحويلها ..

صحة غزة توضح: ماذا سيحدث لمن لم يتلقَ لقاح كورونا في القطاع..؟

قناة 13: ابومازن سيلتقي الرئيس الاسرائيلي قريبا.. ما علاقة اردوغان؟

الرجوب يوجه عدة رسائل: نحن على مفترق طرق.. وإعمار قطاع غزة أولوية لنا ولكن!

هل انتهى “شهر العسل” بين الإمارات والسعودية؟.. ضاحي خلفان يُجيب

بعد رفض مصر والسودان .. إثيوبيا: لا نحتاج مباركتهما لملء السد

صحيفة عبرية: هل تعلم إسرائيل شيئاً عن “قوة التدخل الأردنية” في الحرم القدسي؟

الأخبار الرئيسية

القنصلية الأميركية

الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله.. ويعلن عن اهداف عسكرية

9

تشمل 30 بندًا.. مصادر: السلطة الفلسطينية سلمت مبعوث الإدارة الأميركية وثيقة “إجراءات بناء الثقة”

إعلام مهم من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

وزيرة الصحة: حالتا وفاة و 86 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية