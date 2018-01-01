ميركل تعتزم زيارة إسرائيل الشهر المقبل

القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة 12 العبرية، أن المستشارة الألمانية أنغيلا مريكل، ستقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل في أغسطس/ آب المقبل، وذلك تلبية لدعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت.



وقالت القناة: إن هذه الزيارة ستكون الأولى لأنغيلا ميركل إلى إسرائيل منذ عام 2018، ومن المتوقع خلال زيارتها أن تلتقي بالرئيس الجديد إسحاق هرتسوغ وتجري محادثات مع رئيس الحكومة نفتالي بينت.



وكانت أنغيلا ميركل، هنأت نفتالي بينت على تشكيل الحكومة الجديدة، الشهر المنصرم عقب نجاحه في تشكيل الائتلاف الحكومي.



وفي اتصال هاتفي بينهما، أشار بينت إلى "فرصة تعزيز العلاقات بين البلدين" معربًا عن امتنانه "لالتزام ألمانيا بأمن إسرائيل".



يُشار إلى أن أنغيلا ميركل ستتنحى عن منصب المستشارة في أيلول/ سبتمبر المقبل بعد 16 عامًا في منصب المستشارة الألمانية.