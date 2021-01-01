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عائلة غولدين: يجب أن تكون عودة الجنود شرطا لكل شيء مع قطاع غزة

الأربعاء 14 يوليو 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة غولدين: يجب أن تكون عودة الجنود شرطا لكل شيء مع قطاع غزة



القدس المحتلة /سما/

طالب والد الضابط الإسرائيلي المفقود في قطاع غزة هدار غولدين الحكومة الإسرائيلية باشتراط دخول الأموال إلى قطاع غزة بعودة الجنود الأسرى، قائلا: "لقد فشلنا منذ سبع سنوات وحان الوقت للإصلاح".
 
وقال سيمحا غولدين خلال حفل تأبين لابنه في المقبرة العسكرية في كفار سابا، "سبع سنوات سيئة مرت وراءنا انتهك فيها قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الدولة العهود وتركوا خلفهم ابننا هدار من لواء جفعاتي، ولم تحدث أي نتيجة حتى يومنا هذا".
 
واتهم قادة الدولة والجيش بتدمير القيم بدافع الجهل والجبن والتخلي عن هدار الذي آمن بهم وبالقيم، وخططوا لحرب ونفذوها وشارك بها هدار لكنهم لم يخططوا لإعادته هو والجندي شاؤول أورون من ساحة المعركة".
 
وأضاف: "هذا العار سوف يطاردكم إلى الأبد.. لقد انتظرنا طويلا  بما فيه الكفاية وأنتم فشلتم".
 
وأشار إلى أنه بدلا من التصميم على وضع غولدين على رأس الأولويات، تحدث إيماءات إنسانية لقطاع غزة،: "إرسال المال للعدو، نعم، عودة الجنود لا".
 
ودعا والد الضابط غولدين رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، وتنفيذ الأمور بشكل مختلف، ووضع عودة الجنود كشرط لكل شيء، لدخول الأموال إلى القطاع أو لأي اتفاق آخر مع القطاع، أولا وقبل كل شيء يجب إعادة هدار وأورون.

#عائلة غولدن #هدار غولدن #قطاع غزة #الجيش الإسرائيلي #حركة حماس #اسرائيل #المنحة القطرية

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