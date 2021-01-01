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الحريري: قدمت للرئيس عون حكومة من 24 وزيراً حسب مبادرَتي فرنسا وبري

الأربعاء 14 يوليو 2021 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحريري: قدمت للرئيس عون حكومة من 24 وزيراً حسب مبادرَتي فرنسا وبري



بيروت /سما/

أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أنه "قدم للرئيس ميشال عون حكومة من 24 وزيراً من الأخصائيين، حسب مبادرتي فرنسا ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري". 

وقال الحريري: "أعتقد أن تشكيلة الحكومة التي قدمتها قادرة على أن تقوم بالبلد وتبدأ بالعمل على وقف الانهيار".

 وتابع الحريري: "أتمنى على الرئيس عون الإجابة، غداً الخميس، حتى نبني على الأمر مقتضاه وبالنسبة لي هذه ساعة الحقيقة".

من جهتها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أنّ "الرئيس عون أبلغ رئيس الحكومة المكلف أنّ التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه".

وقالت الرئاسة إنّ عون "تسلّم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عمّا كان الاتفاق عليها سابقاً، وطلب الرئيس الحريري من الرئيس عون جواباً عنها قبل ظهر غد الخميس".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحريري، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، أنه تم في اللقاء "استعراض المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية".

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على المضي قُدُماً في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وأعلن وزير خارجية "الاتحاد" جوزيب بوريل أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر "لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي"، موضحاً أن "الهدف هو إنجاز هذا الأمر في نهاية الشهر الجاري".

#لبنان #ميشال عون #سعد الحريري #الحكومة اللبنانية #مجلس النواب اللبناني #نبيه بري

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